В Старопышминске в Свердловской области разыскивают мужчину

20:16 | 6.06.2019

Фото: Поисковой отряд «Прорыв»

В Свердловской области в посёлке Старопышминск пропал 36-летний Байдин Евгений Васильевич. С 2 июня местонахождение мужчины неизвестно.



Приметы: рост 175 см., телосложение худощавое, светло-русые волосы, голубые глаза, светло-русая борода.



На момент пропажи мужчина был одет в черные спортивные штаны, тельняшку с длинным рукавом с бело-голубыми полосками и чёрные галоши с начесом.



Если Вы видели Байдина Евгения Васильевича - сообщитесь об этом координатору поиска Наталье по телефону 89000440220.