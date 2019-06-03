В Екатеринбурге сотрудники полиции изъяли чачу и вино из грузинского кафе (ФОТО)

Деятельность кафе грузинской кухни «Мимино» на Мамина-Сибиряка, 10 в Екатеринбурге, на которое жаловались жильцы этого дома, сегодня, 6 июня, проверили сотрудники отдела полиции №11. Полицейские приехали сюда по обращению координатора проекта «Народный контроль» «Единой России» по Свердловской области Дмитрия Чукреева.«Жильцы дома обратились ко мне с жалобой, что владельцы кафе поставили со стороны входа в подъезд летнюю веранду, нетрезвые посетители шатаются по двору, спать не дают, дебоширят. Как выяснилось, бизнесмены они не только самовольно установили летнюю веранду, но еще и торгуют алкоголем сомнительного происхождения в отсутствие лицензии на реализацию горячительного», – рассказал Дмитрий Чукреев.По его словам, в ходе осмотра помещения кафе сотрудники ОП №11 нашли порядка 30 бутылок с вином и чачей, при этом акцизные марки на бутылках имеют признаки подделки. Торговали ли здесь действительно фальсификатом, установит экспертиза.«Алкогольная продукция изъята, и как минимум, сейчас здесь будет потише. Что касается летней веранды, то будем добиваться добровольного демонтажа объекта, если собственник будет затягивать время, то, однозначно, конструкцию ждет принудительный снос», – говорит общественник.