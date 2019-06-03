Двух юных свердловчан в Москве наградили за героизм и мужество

Награждение Владимира Хитрина

Награждение Андрея Колодкина

Сегодня, 6 июня, в Москве глава МВД России Владимир Колокольцев наградил двух юных свердловчан за героизм и мужество. Почётными грамотами и ценными призами были удостоены 12-летний Владимир Хитрин и Андрей Колодкин.22 мая Владимир Хитрин стал свидетелем драки, в результате которой мужчина впал в кому. Увидев происходящее, юный свердловчанин запечатлел всё на камеру и незамедлительно побежал за помощью. Представитель МВД вмешался в драку и задержал нападавшего. Пострадавшего госпитализировала скорая. Он выжил, однако остался инвалидом третьей группы. Виновника на четыре года отправили в исправительную колонию общего режима.Кировградец Андрей Колодкин увидел, как двое мужчин похищали люк с канализационного колодца. Андрей заснял происходящее на камеру и обратился в полицию. Благодаря записям удалось задержать подозреваемых. Одного мужчину отправили в колонию строгого режима на два года и восемь месяцев. Второй получил наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы условно.Награждение состоялось в Московском университете МВД России им. В. Я. Кикотя.