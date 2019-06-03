В центре Екатеринбурга произошло ДТП с участием трех автомобилей (ФОТО)

В центре Екатеринбурга вечером, 6 июня, около 18:35 произошло ДТП с участием трех автомобилей. Hyundai Solaris ехал по улице Первомайской, притормозил на перекрестке с Мичурина перед образовавшимся дорожным затором, после чего в заднюю часть транспортного средства врезался «каршеринговый» автомобиль, а уже в него – Chevrolet Lanos.Водители и пассажиры автомобилей не пострадали, сами транспортные средства получили незначительные механические повреждения. В настоящее время они ожидают приезда на место экипажа ДПС для установления обстоятельств произошедшего.