В Екатеринбурге разыскивают 17-летнюю девушку, сбежавшую из дома

18:12 | 6.06.2019

Фото: Комсомольская Правда

17-летняя Ольга Неустроева пропала В Екатеринбурге. Ее ищет полиция.



Мать сбежавшей сообщает, что утром 30 мая девушка вышла из дома на улице Стрелочников, 2е и до сих пор не вернулась. Ранее она уже два раза сбегала из дома. Приметы несовершеннолетней: 17 лет, рост 160−162 сантиметра, плотное телосложение, карие глаза, темно-русые волосы ниже плеч.



Когда девушка уходила, она была одета в серые легинсы с белыми узкими лампасами, камуфляжную футболку с темно-зеленым, черным и оранжевым принтом и черные текстильные ботинки.



Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Ольги Неустроевой, просят сообщить в органы внутренних дел по телефонам: (343)356−42−11, +7 (904)549−67−00 либо 02.