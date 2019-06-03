В Екатеринбурге на отделение «Почты России» совершено нападение

17:56 | 6.06.2019

Фото: e1.ru

Сегодня неизвестные напали на отделение «Почты России», которое находится на Окружной, 8.



По словам очевидцев, на месте нападения приехало много полиции, а также ОМОН и скорая помощь. По словам пресс-службы свердловского отделения «Почты России», пострадавших не было.



— Филиал оказывает максимальное содействие правоохранительным органам для скорейшего раскрытия преступления и задержания злоумышленников. Происшествие не отразится на обслуживании клиентов, все обязательства перед ними будут выполнены в срок и в полном объеме, — заверили в пресс-службе.



В отделении проводят оперативно-следственные мероприятия. Почта заработает как обычно 7 июня.