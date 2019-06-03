Свердловское министерство образования закрыло двери учебных заведений региона перед американскими дипломатами

Учащиеся екатеринбургских гимназии приняли участие в Дне Юного дипломата в Генеральном консульстве США в Екатеринбурге. Фото: Генконсульство США

Письмо о нежелательном участии преподавателей и учащихся Свердловской области в мероприятиях с участием американских дипломатов и лекторов направило руководителям вузов и профессиональных образовательных организаций Министерство общего и профессионального образования Свердловской области.В документе сообщается о деструктивной деятельности американских дипломатов при проведении образовательных мероприятий, и уточняется, что в ряде образовательных организаций Генконсульство США в Екатеринбурге реализует проекты, «создающие угрозу формирования негативного имиджа социально-политических процессов в Российской Федерации».В письме перечислены конкретные мероприятия, проводимые с участием представителей Генерального консульства США в Екатеринбурге, такие как: «День юного дипломата», «Курс разговорного английского», «Курс писательского мастерства Great Writing Project», которые, по мнению министерства, «по информационному материалу и оценочным суждениям имеют деструктивный характер для общественно-политической жизни нашей страны».Получить какой-либо комментарий в пресс-службе министерства образования региона не удалось.