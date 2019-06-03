Администрация Екатеринбурга предложила выделить деньги на проектирование второй ветки метро

14:28 | 6.06.2019

Фото: ЕТВ

Администрация Екатеринбурга может выделить из бюджета 2019 года 115 миллионов рублей на проектирование второй ветки метро.



Средства будут направлены на проектирование линии подземки от ВИЗа до ЖБИ. Окончательное решение о внесении изменений в бюджет депутаты примут 11 июня на очередном заседании Гордумы.



Глава Екатеринбурга Александр Высокинский анонсировал появление второй ветки метро к 2023 году. Однако, позже он заявил, что к 300-летию города возможно построить только часть ветки.