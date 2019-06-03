В Невьянске на должность директора муниципального учреждения назначили ранее судимого чиновника

14:09 | 6.06.2019

В Невьянске на должность муниципального казенного учреждения «Центр спортивной подготовки» назначили ранее осужденного за мошенничество Илью Ермакова. Согласно приговору Невьянского городского суда от 21 августа 2017 года, он был признан виновным в двух мошенничествах, совершенных группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения (ч.3 ст. 159 УК РФ). Ермакову назначено наказание в виде штрафа в размере 130 тысяч рублей.



Согласно материалам дела, в октябре 2014 года Илья Ермаков, являясь заведующим отделом физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Невьянского городского округа, действуя совместно генеральным ООО «Производственно-научная компания «Монолит» изготовил фиктивные договор подряда о выполнении работ по устройству основания под модульную лыжную базу, справку о стоимости выполненных работ и акт о приемке выполненных работ.



Изготовленные документы он убедил подписать Обожина П.С. – директора муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» п. Цементный, после чего их подписал директор ООО ПНК «Монолит» Поливода В.И., не намереваясь выполнять условия договора. 12 ноября 2014 года на основании указанных документов на счет ООО «ПНК «Монолит» было перечислено 111 тысяч 744 рубля. 13 ноября 2014 года Поливода снял со счета 110 000 рублей, из них 100 000 рублей отдал Илье Ермакову.



В ноябре 2014 года Илья Ермаков, действуя совместно со своим братом Вячеславом Ермаковым – директором ООО «Невьянская ГрадоСтроительная Компания» (далее ООО «Невьянская ГСК»), изготовил фиктивные договор подряда о выполнении работ по устройству водоотведения модульной лыжной базы, справку о стоимости выполненных работ и затрат, акт о приемке выполненных работ. Изготовленные договор, справку и акт Ермаков И.С. убедил подписать Обожина, после чего их подписал Вячеслав Ермаков, не намереваясь выполнять условия договора.



11декабря 2014 года на основании указанных документов на счет ООО «Невьянская ГСК» было перечислено 46 078 рублей. 12 декабря 2014 года Вячеслав Ермаков перевел 43000 рублей со счёта ООО «Невьянская ГСК» на свой счёт.



Фактически же все работы выполняло ООО «Домэко-НСК», несмотря на то, что устройство основания под лыжную базу и работы по водоотведению не предусматривались муниципальным контрактом.



Несмотря на обвинительный приговор, Илье Ермакову в мае 2019 года доверили возглавить муниципальное учреждение, которое при этом выступает заказчиком по муниципальным контрактам. Так, например, в 2017 году МКУ выступало заказчиком по строительству здания лыжной базы на улице Советской в Невьянске, сумма контракта составила 17,7 миллионов рублей.