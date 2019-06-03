В Екатеринбурге задержаны супруги, подозреваемые в кредитном мошенничестве

10:53 | 6.06.2019

Фото: pxhere.com

В Екатеринбурге супруги предстанут перед судом за кредитное мошенничество.



Муж и жена оформляли договоры для приобретения автомобилей в салонах Екатеринбурга с помощью подставных лиц. Людей обычно подбирали с низким доходом и обещали вознаграждение с погашением кредита. Однако после подписания договоров, супруги забирали машину и бесследно исчезали. Полиция также установила, что они предоставляли сотрудникам банка подложные документы. С февраля по декабрь 2013 года муж с женой похитили более 2 миллионов рублей.



Представители банков обратились в полицию, так как кредиты долгое время не оплачивались. Сотрудники правоохранительных органов установили, что супружеская пара приехала из Курганской области, а в Екатеринбурге жила на съемной квартире. Также было установлено, что женщина была ранее судима за мошенничество и кражи, а мужчина — за разбои и грабежи.



Подозреваемые задержаны, в их отношение возбуждено уголовное дело и направлено в суд. Супругам грозит до 10 лет лишения свободы.