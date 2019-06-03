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10:53 | 6.06.2019
Фото: pxhere.com
В Екатеринбурге задержаны супруги, подозреваемые в кредитном мошенничестве
Муж и жена оформляли договоры для приобретения автомобилей в салонах Екатеринбурга с помощью подставных лиц. Людей обычно подбирали с низким доходом и обещали вознаграждение с погашением кредита. Однако после подписания договоров, супруги забирали машину и бесследно исчезали. Полиция также установила, что они предоставляли сотрудникам банка подложные документы. С февраля по декабрь 2013 года муж с женой похитили более 2 миллионов рублей.
Представители банков обратились в полицию, так как кредиты долгое время не оплачивались. Сотрудники правоохранительных органов установили, что супружеская пара приехала из Курганской области, а в Екатеринбурге жила на съемной квартире. Также было установлено, что женщина была ранее судима за мошенничество и кражи, а мужчина — за разбои и грабежи.
Подозреваемые задержаны, в их отношение возбуждено уголовное дело и направлено в суд. Супругам грозит до 10 лет лишения свободы.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние Ведомости»
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