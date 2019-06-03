Трое пропавших школьников из Режа найдены живыми в Екатеринбурге

10:47 | 6.06.2019

Трое детей из Режа, в возрасте 10, 11 и 13 лет, которые пять дней назад ушли из дома и не вернулись, найдены живыми в Екатеринбурге. Как сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по Свердловской области, школьники в настоящее время доставлены в отдел полиции.



По факту их пропажи Режевским межрайонным следственным отделом СК России по Свердловской области было организовано проведение доследственной проверки.



Предварительно установлено, что ребята ушли из своих домов 1 июня. Ранее они уже совершали уходы, по нескольку дней не находясь дома.



Первое тревожное сообщение поступило в дежурную часть 3 июня в 06.20 от матери одного из мальчиков, которая попросила представителей МВД оказать помощь в розыске ее сына. В тот же день законные представители и двух других подростков написали соответствующие заявления.