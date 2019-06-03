Дмитрий Ионин взял в помощники екатеринбургского «Очкарика»

10:13 | 6.06.2019

Фото: личная страница Дмитрия Ионина Facebook

Дмитрий Ионин, депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия», берет в помощники Владислава Рябухина, осужденного за то, что дал отпор мажору-южанину.



Владислав Рябухин, более известный как «Очкарик», станет помощником депутата после того, как отбудет срок в колонии поселения (22 дня). Депутат пообещал помочь сделать юноше российское гражданство, так как сейчас Владислав является только гражданином Узбекистана.



— Мы договорились, что Влад станет помощником депутата на общественных началах. Будем работать вместе. Помогать людям, привлекать внимание, решать проблемы по мере сил и возможности, — написал Дмитрий Ионин в Facebook.



Напомним, что летом Владислав приехал в Пионерский поселок на помощь девушке, которую не отпускали с вечеринки настойчивые уроженцы Закавказья. Они окружили парня кольцом, и один из них Саргиз Арутюнян перешел в атаку. Но Влад одним ударом отправил его в нокаут. В итоге «Очкарика» признали виновным в нанесении тяжких телесных повреждений по неосторожности и назначили выплатить пострадавшему 410 тысяч рублей и 300 часов обязательных работ, которые впоследствии из-за прогулов заменили на реальный срок в колонии поселения.