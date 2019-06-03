Силовики пресекли сходку представителей криминального мира в Екатеринбурге

09:49 | 6.06.2019

Фото: TheQuestion

Полиция Свердловской области не допустила сходки представителей криминального мира, собравшихся почтить память скончавшегося «смотрящего» за регионом уроженца Азербайджана Гульахмеда Султанова по кличке Вагиф Камышловский.



Похороны Вагифа прошли в среду в Екатеринбурге. Поминки решили провести в кафе «Комфорт» на Уралмаше. Но долго сидеть там представителям не пришлось, так как в 20:00 в заведение пришли сотрудники Управления по борьбе с оргпреступностью с ОМОНом и задержали 30 человек. Сейчас устанавливаются личности задержанных.



— Представители криминального мира и приближенные к ним должны знать и помнить, что на Среднем Урале есть только одна сила, которая обеспечивает спокойствие и правопорядок на вверенной территории — это МВД, ФСБ, Росгвардия и СК, — отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.