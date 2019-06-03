450 миллионов рублей получит на обновление Верхнесинячихинский лесохимический завод от ОК «Русал»

09:37 | 6.06.2019

Фото: oskolki.moy.su

Объединенная компания «Русал» инвестирует в обновление Верхнесинячихинского лесохимического завода около 450 миллионов рублей.



Модернизация производства завода должна пройти в два этапа до 2020 года: на первом этапе до 2019 года планируется построить технологическую нитку с новой французской печью CML, а на втором — дополнительные технологические мощности по подготовке сырья и еще пять печей CML. Ожидается, что ввод новых печей увеличит объем выпуска угля в 2,5 раза, что сделает завод одним из наиболее эффективных и современных предприятий по производству угля в России.



На время обновления часть сотрудников выведены в простой, но две трети оклада им выплачивают. Треть персонала остается на рабочих местах для обслуживания инфраструктуры завода и прохождения программы обучения. После модернизации численность работников увеличится до 200 — предпочтение будет отдаваться ранее работавшим на предприятии сотрудникам.