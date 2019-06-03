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09:13 | 6.06.2019

Фото: gelio.livejournal.com

Администрация Екатеринбурга опубликовала список поступивших площадок для строительства храма Святой Екатерины

В Администрации Екатеринбурга завершена обработка предложений жителей о возможных площадках для строительства храма Святой Екатерины. Весь список поступивших площадок опубликован на сайте Администрации Екатеринбурга.

Всего в течение 10 дней в электронную приемную на сайт екатеринбург.рф поступило 11079 обращений граждан. Глава города отмечает, что список является не итогами какой-либо процедуры, связанной с определением конкретной площадки для строительства, а лишь итогами сбора информации.

— Площадки распределены на три группы: самые популярные (те, которые горожане предлагали чаще всего – более 100 обращений), средней популярности (более 50 обращений) и наименее популярные (менее 50 обращений или те, которые предлагались единично). Что касается процедуры сбора предложений через электронную приемную, то это самый легитимный механизм обратной связи с горожанами (каждое обращение фиксируется и на каждое из них будет предоставлен официальный ответ в установленный законом срок)», — прокомментировал Александр Высокинский.

По результатам сбора заявок состоится обсуждение экспертов, а уже после этого пройдет общегородское рейтинговое голосование, которое решит, где же будет построен новый собор.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние Ведомости»

 


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