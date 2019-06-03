В Екатеринбурге могут появиться штаб-квартиры организаций ООН

20:25 | 5.06.2019

Фото: rbc.ru

Губернатор Свердловской области предложил Главе МИД РФ Сергею Лаврову разместить штаб-квартиры организаций ООН в уральской столице во время совещания глав районов, об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.



Как отметил губернатор, у Екатеринбурга есть огромный международный потенциал, который в полной мере ещё не реализован.



Также Куйвашев рассказал о результатах, достигнутых регионом благодаря активному участию в международной повестке. По его словам, у области повысились конкурентоспособность, развитие инфраструктуры, также Средний Урал успешно налаживает взаимодействие со странами-партнерами.



Кроме того, губернатор рассказал Лаврову о планах проведения Всемирного дня городов под эгидой программы ООН-Хабитат, который состоится 31 октября.