В Свердловской области в пожаре горели два автомобиля и баня

20:03 | 5.06.2019

Фото: wallpaperscraft.ru

Во время пожара в селе Кадниково (Сысертский городской округ) повредились две машины и частная баня, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.



Отмечается, что огонь повредил две иномарки: Kia и Toyota. Пламя распространилось на площади 73 кв. метров.



На месте работали семь человек личного состава и две единицы пожарной техники. Информации о пострадавших нет.