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19:31 | 5.06.2019

Трое юных свердловчан ушли из дома. Их ищут уже третьи сутки

Свердловские полицейские в городе Реж проводят спецоперацию по розыску 3 подростков в возрасте 10, 11 и 13лет. Данила, Данил и Даниил ушли из дома и не вернулись. Личный состав территориального ОВД поднят по тревоге, сообщил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

В Реж по указанию врио начальника регионального полицейского главка Петра Кривегина с целью организации поисковых мероприятий выехал заместитель руководителя ГУ МВД Александр Постовалов.

Первое тревожное сообщение поступило в дежурную часть 3 июня в 06.20 от матери Данила, которая попросила представителей МВД оказать помощь в розыске ее сына. В тот же день законные представители и двух других мальчиков написали соответствующие заявления.

«В розыске пропавших школьников задействовано 135 человек, в том числе 75 сотрудников полиции и 60 волонтеров. Тщательным поверкам подвергаются авто и железнодорожный вокзалы, места массового пребывания граждан, садовые товарищества, теплотрассы, общежития, заброшенные строения, лесопарковые и прибрежные зоны, детские площадки. Сотовых телефонов у подростков нет» - рассказал полковник Горелых.

Полиция обращается ко всем, кто располагает сведениями о возможном местонахождении ребят, с просьбой сообщить об этом, в том числе конфиденциально по круглосуточному телефону доверия ГУ МВД России по Свердловской области (343) 358-71-61, по телефону дежурной части ОВД Режа (34364)3-23-61 или по линии 02.

© «Вечерние Ведомости»

 


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