В Екатеринбурге будут судить 26-летнего мужчину, обвиняемого в сбыте наркотиков

19:13 | 5.06.2019

Фото: news.kmvcity.ru

В суд направили дело одного их участников преступной группы, подозреваемой в попытке сбыта наркотиков, об этом сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу.



Отмечается, что в суд подали на безработного 26-летнего свердловчанина. Вместе с сообщником злоумышленник с 17 по 19 апреля 2019 года занимался сбытом наркотических веществ. Один из подозреваемых сообщал о местонахождении «тайника» с наркотиками через телефон, а второй эти «тайники» разыскивал. Преступления совершались на территории Сысертского района, Сухого лога и Каменска-Уральского.



Патрульные службы задержали одного из злоумышленников 19 апреля в 23:00. В автомобиле, на котором передвигался мужчина обнаружили 7 свертков с наркотиками, ещё 7 свертков выпали, когда подозреваемый выходил из автомобиля, и ещё 2 он оставил на крыше. Позже обнаружилось, что свертки содержали наркотическое вещество мефедрон.



Уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ сотрудники УМВД передали в суд для рассмотрения по существу.