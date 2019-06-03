В Свердловской области подросток на мотороллере сбил 8-летнего ребенка

18:46 | 5.06.2019

Фото: ОГИБДД ОМВД России по Туринскому району

В селе Городище Свердловской области произошло ДТП, в котором 15-летний подросток на мотороллере сбил 8-летнего ребенка. Как уточнили в ОГИБДД ОМВД России по Туринскому району, пострадавший мальчик выбежал с обочины внезапно.



Ребенок получил серьезные травмы, его госпитализировали в реанимацию ГБУЗ СО «Туринская ЦРБ имени О.Д.Зубова», а затем Санитарной авиацией доставили в областной центр.



Также в ОГИБДД установили, что подросток взял мотороллер с разрешения отца, однако прав на управления транспортным средством у него не было. Отмечается, что ранее отец уже привлекался к административной ответственности за передачу мотороллера сыну, не имеющего прав.



По факту случившегося возбуждено дело об административном правонарушении, сотрудники ОГИБДД проводят проверку. Кроме того, к ответственности могут привлечь родителей мальчика за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.