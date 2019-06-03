В Свердловский онкодиспансер внедрили новый метод диагностики рака

16:48 | 5.06.2019

Фото: globallookpress.com

Высокотехнологичный метод ядерной медицины в диагностике рака внедрен радиологами Свердловского онкодиспансера. Об этом сообщает областной минздрав.



Благодаря новому методу, обследованию на ПЭТ-сканере перед началом лучевой терапии, можно будет выявить точное расположение первичной опухоли и отдаленных очагов метастазов, что поспособствует оперативному началу лечения пациента.



— Высокотехнологичный метод диагностики охватывает практически весь организм и помогает выявить, в том числе синхронные опухоли, которые развиваются одновременно с основной в другом органе. Ориентируясь на результаты сканирования, врачи могут вовремя изменить тактику лечения: назначить химиотерапию или операцию, — рассказывает Кирилл Машковцев, врач-радиолог Свердловского областного онкодиспансера .



Сейчас в планах — открытие нескольких новых лечебных и диагностических корпусов Центра ядерной медицины и расширение линейки ПЭТ-сканеров. Оборудование уже закупается. Прийти на обследование человек сможет бесплатно по полису ОМС.