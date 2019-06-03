Екатеринбургские четвероклассники заняли первое место на Всероссийском конкурсе кулинаров

11:38 | 5.06.2019

Фото: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Ученики 4 класса французской гимназии № 39 Чкаловского района Екатеринбурга победили на Всероссийском конкурсе кулинаров.



Гимназисты уже два года с родителями и своим классным руководителем Верой Квашниной участвуют во Всероссийском кулинарном конкурсе, проводящим программу «Разговор о правильном питании». Со второго места, которое заняли в прошлом году, ребята поднялись на первое. На мероприятии проводились и конкурсы рисунков блюд традиционной уральской кухни, и ярмарки полезных продуктов. Также были и практические занятия, где вместе с московским шеф-поваром Александром Криничным участники готовили полезные салаты и горячие блюда. Ребята изобрели полезный фаст-фуд, который назвали «Солнышко в тарелке». В итоге на конкурсе участники научились готовить из полезных продуктов оригинальные и вкусные блюда.



Родители участников признают, что такая практика помогает организовать правильное питание в семье.



