В Екатеринбурге две машины пострадали из-за сильного ветра

10:02 | 5.06.2019

Фото: e1.ru

В Екатеринбурге из-за штормового ветра на две машины упало дерево.



Как и предупреждали МЧС и синоптики, штормовой ветер настиг уральскую столицу, из-за чего на Хмелева, 4 вчера вечером дерево весом около двух тонн рухнуло на припаркованные рядом машины. Помимо этого в ночь с 4 на 5 июня сильный ветер повалил около десятка деревьев в Екатеринбурге. Некоторые упали на автомобили, другие же перекрыли дороги.



Напомним, что синоптики обещают улучшение погоды уже к этой пятнице. А пока что Уралуправтодор предупреждает водителей об опасности и просит не терять бдительность.