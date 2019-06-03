Митрополит Кирилл провёл богослужения в Екатеринбурге накануне Отдания Пасхи

22:35 | 4.06.2019

Фото: пресс-служба Екатеринбургской епахрии

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл совершил вечерню и утреню в Иоанно-Предтеченском кафедральном соборе в канун праздника Отдания Пасхи, об этом сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.



Митрополиту сослужили секретарь епархиального управления Екатеринбургской епархии иеромонах Кирилл (Корытко), старший священник Иоанно-Предтеченского кафедрального собора иерей Павел Кононенко, духовенство храма и клирики Екатеринбургской епархии.



В епархии напомнили, что отдание праздника Пасхи совершается в среду 6 недели после Пасхи. Считается, что праздник связан с завершением 40-дневного пребывания Господа на земле. В этот день верующие поводят торжественное богослужение с молитвами и песнопениями.