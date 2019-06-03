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22:17 | 4.06.2019
Фото: oblgazeta.ru
Екатеринбургский кинотеатр «Колизей» будет передан Музею истории города
По словам Каменского, после того как пройдёт биеннале, здание будут использовать как мультижанровую площадку. В стенах кинотеатра различные организации смогут реализовывать свои идеи.
Стоит напомнить, что старейший кинотеатр Екатеринбурга «Колизей» для зрителей закрылся 8 февраля. Тогда же из него уволились директор Сергей Федяков и замдиректора Стас Словиковский, после чего временно исполняющим обязанности директора назначили Федора Кириллова.
Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»
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