Екатеринбургский кинотеатр «Колизей» будет передан Музею истории города

22:17 | 4.06.2019

Фото: oblgazeta.ru

Кинотеатр «Колизей» в столице Урала решили передать Музею истории Екатеринбурга, об этом сообщил директор музея Сергей Каменский.



По словам Каменского, после того как пройдёт биеннале, здание будут использовать как мультижанровую площадку. В стенах кинотеатра различные организации смогут реализовывать свои идеи.



Стоит напомнить, что старейший кинотеатр Екатеринбурга «Колизей» для зрителей закрылся 8 февраля. Тогда же из него уволились директор Сергей Федяков и замдиректора Стас Словиковский, после чего временно исполняющим обязанности директора назначили Федора Кириллова.