Администрация Екатеринбурга начнёт подготовку к 75-летию Великой Победы в июне

21:49 | 4.06.2019

Фото: Отдел по работе со СМИ Администрации города Екатеринбурга/Анна Храновская



Мэр Александр Высокинский озвучил планы Администрации Екатеринбурга на июнь. Как рассказали отделе по работе со СМИ, к основным задачам мэр отнёс подготовку к 75-летию Великой Победы.



Отмечается, что уже в этом месяце власти решат организационные вопросы и сформируют перечень разнообразных мероприятий, которые пройдут в день праздника.



Также к основным задачам Высокинский отнёс подготовку ко Дню города. По его словам, чтобы ко дню торжества горожане видели конкретные результаты работы, направленной на повышение уровня комфорта жизни в городе, необходимо не снижать темпы по ремонту и реконструкции городской инфраструктуры.



Кроме того, в связи с сезонными ремонтными работами, Высокинский потребовал от профильных руководителей взять под личный контроль исполнение графиков. Также, мэр попросил уделить внимание плановым ежедневным работам ЖКХ, благоустройству парков, скверов и дворов, ремонт дорог, образованию, молодёжной политике, градостроительству, и другим важным вопросам.



Отмечается, что на следующем совещании власти подведут итоги работы за полгода и реализации предыдущих поручений.