Суд запретил вырубку Березовой рощи в Академическом районе Екатеринбурга

19:41 | 4.06.2019

Фото: организаторы акций против вырубки Зеленой рощи

В Екатеринбурге суд запретил вырубку Березовой рощи в микрорайоне Академический.



Ленинский районный суд Екатеринбурга принял такое решение в качестве ограничительной меры в иске против ООО «Специализированный застройщик «Краснолесье» («Корпорация Атомстройкомплекс»). Компании запретили любую вырубку деревьев для строительства на территории рощи.



Стоит отметить, что на данный момент компания сдала два дома и строит ещё три. Застройщик вырубил уже 3 гектара деревьев и планирует вырубить ещё 20. В результате от Березовой рощи должен будет остаться парк на 6 гектар. Напомним, ранее жители микрорайона собирались на митинги за сохранение рощи.