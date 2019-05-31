Полиция разыскивает в Екатеринбурге пострадавших от действий подозреваемой в грабеже женщины

19:25 | 4.06.2019

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу



В Екатеринбурге полиция разыскивает пострадавших от противоправной деятельности женщины, подозреваемой в грабеже, об этом сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу.



Злоумышленницу из города Орска задержали после того, как та в почтовом отделении на улице Технической похитила у пенсионерки сотовый телефон и кошелек. Полиция доставила женщину в дежурную часть и выяснила, что ранее злоумышленница уже была судима за подобные нарушения. Женщина дала признательные показания.



Добавим, против подозреваемой возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 161 УК РФ (грабеж). Кроме того, всех кто мог пострадать от действий злоумышленницы, просят сообщить в полицию по телефону (343) 356-42-10.