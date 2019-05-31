В Екатеринбурге задержали нетрезвого водителя мотоцикла

19:09 | 4.06.2019

Фото: ГИБДД МВД России по Свердловской области

В Екатеринбурге сотрудники мотовзвода ГИБДД задержали нетрезвого водителя мотоцикла, об этом сообщили в управлении ГИБДД МВД России по Свердловской области.



Нарушителя на мотоцикле «Xinling GX-R250» поймали на улице Комсомольской. После того как инспекторы потребовали остановиться, мужчина попытался уехать и скрыться, однако сотрудникам ГИБДД удалось его догнать.



Как выяснили сотрудники мотовзвода ГИБДД, мужчина ранее был лишен права управления за вождение в состоянии опьянения. Стоит добавить, что экспертиза показала в крови 41 летнего водителя 0,734 мг/л алкоголя.



Нарушителя привлекли к уголовной ответственности по статье 264.1 УК РФ за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. Ему грозит штраф в размере 200-300 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 480 часов, принудительные работы на срок до 2 лет или лишение свободы на срок до 3 лет.