Мэр Екатеринбурга поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

18:40 | 4.06.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга



Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам, об этом сообщили в Администрации города.



Высокинский отметил, что мусульмане внесли значимый вклад в создание многогранной культуры уральской столицы. Сейчас ислам играет важную роль в духовно-нравственном воспитании молодёжи, а традиции ислама понятны и близки для людей всех вероисповеданий и помогают поддерживать дружбу и доброседство.



Кроме того, мэр пожелал мусульманам праздничного настроения, здоровья, счастья, добра и благополучия, а также выразил надежду на дальнейшее успешное межнациональное сотрудничество.



Ураза-байрам – один из главных мусульманских праздников, символизирующий окончание священного месяца Рамадана. В этот месяц верующие соблюдают строгий пост: им запрещено есть и пить до захода солнца.