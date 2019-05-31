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18:40 | 4.06.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

Мэр Екатеринбурга поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам


Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам, об этом сообщили в Администрации города.

Высокинский отметил, что мусульмане внесли значимый вклад в создание многогранной культуры уральской столицы. Сейчас ислам играет важную роль в духовно-нравственном воспитании молодёжи, а традиции ислама понятны и близки для людей всех вероисповеданий и помогают поддерживать дружбу и доброседство.

Кроме того, мэр пожелал мусульманам праздничного настроения, здоровья, счастья, добра и благополучия, а также выразил надежду на дальнейшее успешное межнациональное сотрудничество.

Ураза-байрам – один из главных мусульманских праздников, символизирующий окончание священного месяца Рамадана. В этот месяц верующие соблюдают строгий пост: им запрещено есть и пить до захода солнца.

Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»

 


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