В окрестностях деревни Шиловка ликвидировали свалку по требованию природоохранной прокуратуры

13:38 | 4.06.2019

Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура

Жители деревни Шиловка обратились в нижнетагильскую межрайонную природоохранную прокуратуру с просьбой провести проверку в окрестностях деревни.



В результате проверок выяснилось, что было нарушено требование лесного законодательства на территории, арендованной ООО "Тура-Лес". Неизвестные лица оставляли на земельном участке свалку из твердых бытовых отходов. Из-за того, что виновных не установили, природоохранный прокурор направил исковое заявление уже в Кушвинский городской суд.



Суд удовлетворил все требования, в результате чего свалку благополучно ликвидировали.