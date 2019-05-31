В Екатеринбурге уголовное дело возбуждено на участника протестов в сквере у Театра Драмы

13:18 | 4.06.2019

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Первое уголовное дело возбуждено на участника протестов в сквере у Театра Драмы Станислава Мельниченко по статье «Оскорбление представителя власти».



Согласно версии следствия, мужчина во время протестов нецензурно выражался в адрес майора Крюкова — старшего специалиста отделения по связям со СМИ городского управления МВД, и демонстрировал ему неприличные жесты.



Станислав Мельниченко являлся по всем повесткам в полицию. В результате следователь отпустил его под подписку о невыезде.



Ранее Мельниченко был оштрафован на 12 тысяч рублей за нарушение правил митинга.