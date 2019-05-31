В Свердловской области уже почти два месяца разыскивают мужчину

21:41 | 3.06.2019

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Свердловской области в Заречном пропал 44-летний Курманов Анвар Алиевич. С 11 апреля местонахождение мужчины неизвестно. Может находиться в Челябинске.



Приметы: рост 170 см, коренастого телосложения, чёрные короткие волосы с сединой, карие глаза. Особые приметы: большой шрам над верхней губой.



В день исчезновения мужчина был одет в чёрный пуховик с капюшоном, чёрные широкие брюки, чёрные спортивные кроссовки.



Если вы видели Курманова Анвара Алиевича или владеете информацией о его примерном местонахождении - сообщите об этом по телефону 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный), или инфоргу поиска: 8-965-513-2496, Надежда.