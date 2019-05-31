Состав уральского «Автомобилиста» пополнил московский нападающий Евгений Мозер

21:29 | 3.06.2019

Фото: ХК «Динамо» (Москва)

Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» подписал односторонний контракт с нападающий из московского «Динамо» Евгением Мозерем. Соглашение рассчитано на год.



Евгений родился 18 мая 1993 года в Омске. Был воспитанником «Авангарда». Профессиональную карьеру начинал в «Омских Ястребах», с которыми в 2013 году выиграл Кубок Харламова. В том же сезоне нападающий стал бронзовым призером молодежного чемпионата мира и дебютировал в КХЛ. Четыре сезона выступал за «Торпедо».



Отметим, сезон 2018/2019 Евгений провел в составе московского «Динамо». В 65-ти играх набрал 15(8+7) очков. Всего в КХЛ сыграл 296 матчей, набрав 74 (41+33) очка.