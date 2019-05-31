В аварии под Берёзовским пострадали два человека

20:35 | 3.06.2019

Фото: Е1.RU

В результате аварии, которая произошла сегодня вечером в районе Берёзовского, пострадали два человека. Водитель и пассажир «ГАЗели» получили переломы обеих ног.



В настоящее время бригада «Скорой помощи» оказывает пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь.



В УГИБДД по Свердловской области сообщили, что водитель «ГАЗели» не учел дистанцию до впереди идущего КАМАЗа и столкнулся с ним. Из-за аварии движение на участке от Березовского тракта до улицы Владимира Высоцкого по-прежнему затруднено.









