Свердловские ветераны полиции отправились в Москву для встречи с руководством МВД

19:35 | 3.06.2019

Фото предоставлено В.Н. Горелых

Совет ветеранов ГУ МВД России по Свердловской области презентовал новый патриотический проект, получивший название «Вечная слава городам-героям!». Акция приурочена к 75-летию в Великой Победе над фашистской Германией. Эта юбилейная дата будет широко отмечаться в нашей стране в мае 2020 года.



109 уральских делегатов с целью почтить память героев Великой Отечественной войны и воспитания подрастающего поколения отправились в Москву по рекам Кама и Волга на теплоходе, сообщил глава пресс-службы свердловского полицейского главка Валерий Горелых.



За 15 дней ветераны в каждом посещаемом городе встретятся со своими коллегами из местных ветеранских организаций, обменяются опытом патриотической и общественной работы. Участники турне посетят Пермь, Казань, Нижний Новгород, Ярославль, Кострому и Москву.



«Особо насыщенной программа будет в столице нашей Родины. Здесь за два дня делегация свердловчан посетит Могилу Неизвестного Солдата, Парк Победы на Поклонной горе, памятник городам-героям, а также МВД Российской Федерации и Совет Федерации», - отметил полковник Горелых.