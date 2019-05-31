Незнание обедняет: в Кольцово пытались пронести незадекларированные деньги

14:29 | 3.06.2019

e1.ru

Четыре пассажира рейса Екатеринбург — Душанбе были остановлены таможенниками в аэропорту Кольцово из-за проноса незадекларированных денег. Общая сумма составила более трех миллионов рублей.



Пресс-служба таможни рассказала о заявлении пассажиров. По их словам, между собой они не были знакомы, каждый из них вез заработанные деньги домой. Также они уверяют, что не знали о том, что суммы свыше десяти тысяч долларов подлежат декларированию.



Работники таможни оформили пассажирам нужные документы, чтобы они могли улететь на родину этим же рейсом. Однако, пассажиры смогли взять с собой только часть денег, которая не превышала беспошлинный порог — 653 тысячи рублей на человека. Что будет с оставшимися деньгами, решит уже мировой судья.



Отметим, что пресс-служба таможни напоминает об обязательстве декларирования наличных денег в аэропорту или же в личном кабинете на сайте Федеральной таможенной службы.