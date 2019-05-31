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13:20 | 3.06.2019

yandex.ru/images

На поиск: мэрии Екатеринбурга требуются перевозчики на 11 маршрутов общественного транспорта

Несколько конкурсов на пассажирские перевозки по 11 регулярным маршрутам общественного транспорта опубликовала Администрация Екатеринбурга на сайте госзакупок. Требуются перевозчики на 9 автобусных маршрутов, 1 — трамвайный и 1 — троллейбусный.

11, 6 миллионов рублей получит фирма, которая возьмет на себя маршруты № 38 (Радиотехникум — Химмаш), № 011 («Леруа Мерлен» — Пехотинцев), № 039 (Кольцово — НПЦ «Онкология»), № 042 (ТЦ «Дирижабль» — Химмаш), № 12 (Южная подстанция — ТЦ «Мега»).

10,6 миллиона рублей от мэрии получит фирма, занявшаяся маршрутами № 48 (фабрика «Авангард» - Широкая Речка), № 64 (Компрессорный – Мичуринский), № 047 (Трактовая - Громова), № 053 (Коммунистическая - Ползунова), № 22 (Институт связи - Палкинский Торфяник).

И 8,8 миллионов рублей мэрия готова заплатить за маршруты №070 (Парк Хаус - Академический), №054 (Синие Камни - Дом Культуры, п. Совхозный), №46 (Академический - Площадь 1905 г.) и №056 (Уралобувь - Сосновый Бор).

Контракты будут действовать год, до 30 июня 2020 года.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние Ведомости»

 


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