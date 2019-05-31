Более 3 миллионов рублей пытались незаконно вывезти из Екатеринбурга в Душанбе

13:17 | 3.06.2019

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Кольцовские таможенники остановили в «зеленом коридоре» четырех пассажиров рейса Екатеринбург-Душанбе. У всех в багаже оказались крупные суммы наличными – в общей сложности более 3 миллионов рублей.



Инспекторам пассажиры рассказали, что между собой не знакомы. Каждый из мужчин является индивидуальным предпринимателем в Екатеринбурге и отправился на родину, чтобы отметить праздник. О том, что нужно декларировать суммы, превышающие 10 тысяч долларов, пассажиры не знали, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.



«Таможенники оперативно оформили все нужные документы, поэтому пассажиры смогли улететь этим же рейсом, хоть и с меньшей суммой. Инспекторы вернули сумму, не превышающую беспошлинный порог. По курсу Центробанка получилось по 653 тысячи на человека. Судьбу остальных денег решит мировой судья», - рассказал Дмитрий Шишкин, начальник таможенного поста Аэропорт Кольцово (пассажирский).

