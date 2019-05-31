В Нижнем Тагиле силовики изъяли пять тонн водки и коньяка (ФОТО)

Сотрудниками Управления ФСБ России по Свердловской области во взаимодействии с региональным ГУ МВД России при силовом сопровождении бойцов Росгвардии в Нижнем Тагиле обнаружен склад хранения фальсифицированной алкогольной продукции.Как сообщает пресс-служба УФСБ по Свердловской области, изъято около 5 тонн спиртосодержащей жидкости, расфасованной в 4644 стеклянных бутылок с нанесенными этикетками водочной и коньячной продукции марок: «Нефть», «Царская охота», «Хенесси», «Голд 999», «Арбатская» и «Дагестан».Фальсификат изъят из обращения. По факту выявленных нарушений проводится проверка.