Когда надоел хлам: житель Екатеринбурга вывез мусор из Исторического сквера

12:52 | 3.06.2019

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Сергей Новгородов, ранее работавший в Администрации Екатеринбурга, вывез из Исторического сквера пеноблоки, оставшиеся от летнего кафе. Мусор пролежал в сквере пять лет, но никто так и не удосужился его убрать.



Сперва Сергей отправил просьбу в Комитет по благоустройству. Но там ему пришлось ходить от одного чиновника к другому. В итоге горожанину нахамили, а о его просьбе забыли. Пришлось решат проблему самостоятельно.



«Заказал КАМАЗ, грузчиков и вывез все блоки. Все заняло три часа и немного моих денег. И весь процесс заснял на фото, чтобы все выложить и написать у себя на стене. Пусть Комитет по благоустройству города отдохнет, пусть Тамара Алиевна (Благодаткова) не напрягается. Ведь проблем наверно у нее больше, чем многолетняя свалка в центре города!!!», — пишет Сергей в своем аккаунте в Facebook.

