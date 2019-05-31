«Екатеринбург Арену» будут сдавать под свадьбы

14:10 | 2.06.2019

Фото: пресс-служба "Екатеринбург Арены"

Стадион «Екатеринбург Арена» решили сдавать в аренду для проведения свадеб, об этом сообщает пресс-служба стадиона.



Напомним, что на стадионе уже было сделано первое предложение руки и сердца. Молодой человек сделал предложение возлюбленной в самом центре поля. Именно после этого появилась идея сдавать поле под такие мероприятия. Планируется, что теперь свадебные торжества будут организовываться на стадионе регулярно.