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11:44 | 2.06.2019

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Из Екатеринбурга в Анапу первый «Поезд здоровья» увёз 600 школьников


Вчера, в Международный день защиты детей, в Анапу на первом «Поезде здоровья» отправились отдыхать 600 уральских школьников, об этом сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Дети из 54 муниципалитетов Среднего Урала будут отдыхать в лагере «Жемчужина России», где соберутся около 5 тысяч детей со всей страны. Отмечается, что ребята будут отдыхать под присмотром высококвалифицированных педагогов и врачей.

Стоит добавить, что в составе «Поезда здоровья», есть три вагона-ресторана, которые обеспечат детям качественное горячее питание во время поездки до Анапы.

Напомним, «Поезд здоровья» - это проект, направленный на оздоровление детей, который уже много лет поддерживает губернатор Свердловской области. В 2019 году на проведение летней оздоровительной компании из регионального бюджета было направлено 3 млрд рублей.

Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»

 


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