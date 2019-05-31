Молебен в поддержку протестующих против строительства храма состоится сегодня в Екатеринбурге

10:23 | 2.06.2019

Фото: pxhere.com

В столице Урала «Церковь обожествления информации» организовала молебен в поддержку протестующих против строительства храма у Драмтеатра. Он состоится сегодня, 2 июня, в 14:00.



Молебен хотели провести в сквере у Драмтеатра, однако в этом месте уже запланирована другая акция, поэтому власти предложили организации провести мероприятие у аллеи возле КРК «Уралец».



Стоит добавить, что по словам сотрудников организации, не смотря на то что решение о сохранении сквера уже принято, они намерены оказать протестующим горожанам молитвенную поддержку.