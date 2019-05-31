В Екатеринбурге в аварии с участием машины ДПС пострадали 5 человек

09:58 | 2.06.2019

Фото: Е1

Сегодня утром в Екатеринбурге произошло ДТП с участием патрульной машины ДПС. Медики госпитализировали 5 человек.



Авария произошла на пересечении улиц Объездной и Амундсена. Машина ДПС столкнулась с автомобилем Honda. Иномарку после удара отбросило на 10 метров от перекрестка. Патрульная машина отлетела на 25 метров, она врезалась в ограждение. После столкновения водитель машины ДПС не смог выбраться из автомобиля без помощи спасателей, так как ему зажало ноги.



В больницу попали трое человек, ехавших в Honda и двое, ехавших в автомобиле ДПС с подозрением на черепно-мозговые травмы. У водителя патрульной машины предполагается перелом ноги.



- Водитель автомобиля Honda Fit c челябинскими номерами - мужчина 1999 года рождения - выехал на перекресток на красный сигнал светофора, где допустил столкновение с автомобилем ГИБДД Lada Granta, двигавшемся на зеленый сигнал светофора. В результате столкновения пострадали 2 сотрудника ДПС и 3 человека из Honda. Все участники ДТП госпитализированы с различными травмами. Инспекторы ГИБДД находились в форменном обмундировании и ехали по маршруту патрулирования. По итогам разбирательства представители ГИБДД примут обоснованное процессуальное решение, - сообщил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.