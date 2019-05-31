В Свердловской области произошло два пожара возле Режа

09:32 | 2.06.2019

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Режевском городском округе с разницей в несколько часов произошли два пожара, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.



Сообщение о первом пожаре поступило в 00:45 из села Клевакинское. Там, на улице горели кровля, стены деревянных надворных построек и частной бани. Чтобы потушить пожар на месте работали 5 человек личного состава и 2 единицы техники. Тушение, проливку и разбор сгоревших конструкций закончили в 01:28.



О втором пожаре сообщили в 05:26. На улице Мира в селе Фирсово горели частная деревянная баня, частный жилой и частный нежилой дом. На месте работали 11 человек личного состава и 4 единицы техники. Пожарные работы завершились в 07:05.