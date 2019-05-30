Нуждается в медицинской помощи: в Свердловской области пропала женщина

16:50 | 1.06.2019

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Свердловской области в Берёзовском разыскивают 35-летнюю Савостикову Наталью Николаевну. Женщина нуждается в медицинской помощи. С 26 мая её местонахождение неизвестно.



До пропажи Наталья Николаевна проживала в микрорайоне «44 квартал».



Приметы: рост 155 см, худощавого телосложения, волосы чёрные, глаза карие. В день исчезновения женщина была одета в чёрную короткую куртку, светлую блузку, светлые джинсы с рваными коленками.



Если вы видели Савостикову Наталью Николаевну или владеете информацией о её примерном местонахождении - сообщите об этом по телефону 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный), или инфоргу поиска: 8-982-457-89-64, Анастасия.