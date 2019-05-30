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13:22 | 1.06.2019

Фото: екатеринбург.рф

Екатеринбург летом украсят более сотни цветников

В Екатеринбурге началась сезонная высадка растений, об этом сообщает пресс-служба администрации города. Город украсят более сотни благоухающих цветников.

Отмечается, что работами занимаются сотрудники МБУ «Зеленострой». Этим летом горожане смогут насладиться такими цветами как вербена, георгины, бегония, отклоненный тагетс, барбарис, роза ругоза и другие. На площадке возле Драмтеатра высадка уже началась.

Планируется, что ежедневно бригады будут озеленять около 600 кв. м.

Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»

 


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