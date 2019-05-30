В Екатеринбурге открылась электронная очередь по вопросам дошкольного образования

12:40 | 1.06.2019

Фото: пресс-служба Администрации Чкаловского района Екатеринбурга

В уральской столице состоялось торжественное открытие терминала электронной очереди по вопросам дошкольного образования в Управлении образования Чкаловского района города. Как рассказали в Департаменте образования, такое новшество ввели в Екатеринбурге впервые.



Благодаря такой очереди будут созданы комфортные условия для ожидания как для родителей, так и для специалистов. Новшество поможет решить проблему распределения потоков посетителей по типу вопросов и времени пребывания в очереди.



Стоит отметить, что на открытии присутствовали начальник Департамента образования Администрации города Екатеринбурга Екатерина Сибирцева, глава Администрации Чкаловского района Вячеслав Мишарин и представители ООО «Сима-ленд», организации, которая подарила устройство городу.



Кроме того, новую технологию уже протестировали родители. В течение двух недель услугами электронной очереди воспользовались 600 человек.