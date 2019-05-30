Новости дня
12:40 | 1.06.2019
Фото: пресс-служба Администрации Чкаловского района Екатеринбурга
В Екатеринбурге открылась электронная очередь по вопросам дошкольного образования
Благодаря такой очереди будут созданы комфортные условия для ожидания как для родителей, так и для специалистов. Новшество поможет решить проблему распределения потоков посетителей по типу вопросов и времени пребывания в очереди.
Стоит отметить, что на открытии присутствовали начальник Департамента образования Администрации города Екатеринбурга Екатерина Сибирцева, глава Администрации Чкаловского района Вячеслав Мишарин и представители ООО «Сима-ленд», организации, которая подарила устройство городу.
Кроме того, новую технологию уже протестировали родители. В течение двух недель услугами электронной очереди воспользовались 600 человек.
Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»
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