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12:18 | 1.06.2019

Фото: novygorod.info

Губернатор поздравил свердловчан с Международным днём защиты детей

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил свердловчан с Международным днём защиты детей, об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

Куйвашев особо отметил, что в этот день, наполненный радостью, теплотой и любовью главное помнить, что всем детям нужно счастливое, благополучное детство, хорошее образование, крепкое здоровье, а также чувство защищённости и безопасности. Ведь от детей целиком зависит будущее России.

Также губернатор напомнил, что из бюджета Свердловской области в прошлом году было направлено 14,5 млрд рублей на выполнение программы «Поддержка семей с детьми в Свердловской области». В прошлом году благодаря комплексным мероприятиям количество многодетных семей в регионе превысило 55 тысяч.

Кроме того, по словам Куйвашева, в регионе отмечается сокращение сиротства. На сегодняшний день более 90% детей без родителей воспитываются в приёмных и патронатных семьях.

Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»

 


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