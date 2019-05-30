Губернатор поздравил свердловчан с Международным днём защиты детей

12:18 | 1.06.2019

Фото: novygorod.info

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил свердловчан с Международным днём защиты детей, об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.



Куйвашев особо отметил, что в этот день, наполненный радостью, теплотой и любовью главное помнить, что всем детям нужно счастливое, благополучное детство, хорошее образование, крепкое здоровье, а также чувство защищённости и безопасности. Ведь от детей целиком зависит будущее России.



Также губернатор напомнил, что из бюджета Свердловской области в прошлом году было направлено 14,5 млрд рублей на выполнение программы «Поддержка семей с детьми в Свердловской области». В прошлом году благодаря комплексным мероприятиям количество многодетных семей в регионе превысило 55 тысяч.



Кроме того, по словам Куйвашева, в регионе отмечается сокращение сиротства. На сегодняшний день более 90% детей без родителей воспитываются в приёмных и патронатных семьях.